Trump incontra Netanyahu e lo loda ma ancora pensa al Nobel per la pace negato il fuorionda dice tutto

Durante un incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, un microfono acceso ha catturato un momento inaspettato. Trump ha espresso apprezzamento per Netanyahu, ma ha mantenuto un atteggiamento riflessivo riguardo alla questione del Nobel per la pace, lasciando trasparire pensieri non pronunciati. Questo episodio ha aggiunto un elemento di sorpresa e naturalezza a un vertice già di per sé importante.

Un microfono dimenticato acceso ha regalato uno dei momenti più surreali del vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago. Il presidente americano, credendo di parlare solo al premier israeliano, si è lamentato pubblicamente di non aver mai ricevuto il premio Nobel per la pace. Mentre le delegazioni erano sedute al tavolo e una decina di giornalisti seguivano da distanza, il presidente americano ha iniziato a elencare i suoi meriti da mediatore internazionale senza accorgersi che il microfono era ancora acceso. “ Ho messo fine a 35 anni di guerra. Mi riconoscono il merito? Non credo proprio “, ha detto Trump rivolto a Netanyahu. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Trump incontra Netanyahu e lo loda (ma ancora pensa al Nobel per la pace “negato”, il fuorionda dice tutto) Leggi anche: “E il Nobel…”, Trump e il microfono acceso: il fuorionda con Netanyahu Leggi anche: Nobel per la Pace 2025, Trump nominato da Netanyahu e Darrell Issa, ma 31 gennaio era termine candidature; ipotesi premio a Cotler o Navalnaya Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incontro Trump-Netanyahu, premier israeliano incassa l'ok su disarmo Hamas e attacco a Iran e conferisce Premio Israele al tycoon - VIDEO. INCONTRO TRUMP-NETANYAHU/ “Usa alla mercé di Israele: via libera ai coloni in Cisgiordania e fame a Gaza” - Trump incontra Netanyahu e sposa quasi tutte le posizioni israeliane su Gaza e Iran. ilsussidiario.net

