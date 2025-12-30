Trump | gli USA hanno colpito un impianto di carico di droga in Venezuela

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver condotto un'operazione militare in Venezuela, colpendo un importante impianto di carico di droga. L'intervento, secondo quanto affermato, mirerebbe a contrastare il traffico di sostanze illecite e a rafforzare la sicurezza regionale. La notizia rappresenta un nuovo sviluppo nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Venezuela, suscitando attenzione e analisi sulla situazione politica e di sicurezza nella regione.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli USA hanno colpito e distrutto una grande struttura in Venezuela. Nel frattempo, l’amministrazione Trump continua ad aumentare la pressione sul presidente venezuelano Nicolás Maduro. Trump: gli USA hanno colpito una struttura in Venezuela Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato, durante una recente intervista radiofonica nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

