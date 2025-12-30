Trump | gli USA hanno colpito un impianto di carico di droga in Venezuela

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver condotto un'operazione militare in Venezuela, colpendo un importante impianto di carico di droga. L'intervento, secondo quanto affermato, mirerebbe a contrastare il traffico di sostanze illecite e a rafforzare la sicurezza regionale. La notizia rappresenta un nuovo sviluppo nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Venezuela, suscitando attenzione e analisi sulla situazione politica e di sicurezza nella regione.

Trump: "Colpita area dove caricano barche droga" - Al momento, ci sarebbero due vittime a seguito dell'attacco anticipato sui social ... msn.com

Trump, raid Usa contro «imbarcazione narcos» nel Pacifico: 2 morti - L'attacco militare americano ha preso di mira e distrutto un'area portuale, utilizzata presumibilmente per il carico di stupefacenti sulle imbarcazioni ... msn.com

Trump: colpita la scorsa settimana una «grande struttura» in Venezuela. «Avevano un grande impianto da dove provenivano le navi» con la droga ma «l'abbiamo colpito, e colpito molto forte», ha spiegato il presidente Usa senza fornire dettagli. ANSA x.com

Nigeria, pioggia di missili Tomahawk. Perché Trump ha colpito la "feccia terroristica dell'Isis" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/perche-donald-trump-ha-colpito-nigeria-missili-tomahawk-isis-494209/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.