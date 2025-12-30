Trump | gli USA hanno colpito un impianto di carico di droga in Venezuela
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver condotto un'operazione militare in Venezuela, colpendo un importante impianto di carico di droga. L'intervento, secondo quanto affermato, mirerebbe a contrastare il traffico di sostanze illecite e a rafforzare la sicurezza regionale. La notizia rappresenta un nuovo sviluppo nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Venezuela, suscitando attenzione e analisi sulla situazione politica e di sicurezza nella regione.
Il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli USA hanno colpito e distrutto una grande struttura in Venezuela. Nel frattempo, l’amministrazione Trump continua ad aumentare la pressione sul presidente venezuelano Nicolás Maduro. Trump: gli USA hanno colpito una struttura in Venezuela Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato, durante una recente intervista radiofonica nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Trump dice che gli Stati Uniti hanno colpito una “grande struttura” in Venezuela collegata alle presunte navi della droga
Leggi anche: La lotta alla droga di Trump? Colpisce solo i governi non allineati e grazia gli amici: dal Venezuela al Perù, il doppio standard Usa
Gli affari e la base integralista. Ora Trump colpisce in Nigeria; Raid USA in Nigeria, tra guerra al terrore e speculazione politica; Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi dell'Isis in Nigeria; Trump: distrutta grande struttura in Venezuela.
Usa colpiscono struttura per carico droga in Venezuela - Trump - Il presidente Donald Trump ha detto oggi che gli Stati Uniti hanno "colpito" un'area in Venezuela dove le imbarcazioni vengono caricate con la droga, ... msn.com
Trump: "Colpita area dove caricano barche droga" - Al momento, ci sarebbero due vittime a seguito dell'attacco anticipato sui social ... msn.com
Trump, raid Usa contro «imbarcazione narcos» nel Pacifico: 2 morti - L'attacco militare americano ha preso di mira e distrutto un'area portuale, utilizzata presumibilmente per il carico di stupefacenti sulle imbarcazioni ... msn.com
Trump: colpita la scorsa settimana una «grande struttura» in Venezuela. «Avevano un grande impianto da dove provenivano le navi» con la droga ma «l'abbiamo colpito, e colpito molto forte», ha spiegato il presidente Usa senza fornire dettagli. ANSA x.com
Nigeria, pioggia di missili Tomahawk. Perché Trump ha colpito la "feccia terroristica dell'Isis" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/perche-donald-trump-ha-colpito-nigeria-missili-tomahawk-isis-494209/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.