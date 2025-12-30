Trump contro l' Unione Europea

Il rapporto tra Donald Trump e l'Unione Europea è stato spesso caratterizzato da divergenze e critiche. In questo contesto, le dichiarazioni e le posizioni assunte dall'ex presidente degli Stati Uniti hanno suscitato attenzione e discussioni a livello internazionale. Questo scritto analizza gli atteggiamenti di Trump nei confronti dell'UE, evidenziandone le principali dichiarazioni e le implicazioni di tali rapporti nel panorama globale.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Donald Trump e la sua amministrazione non amano l'Unione Europea, non fanno altro che ribadirlo. A parole e con i fatti, come dimostra il visto mancato a Thierry Breton, ex Commissario per il Mercato interno, accusato di essere legato a un presunto "complesso globale della censura industriale".

