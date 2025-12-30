Trump accoglie Netanyahu a Mar-a-Lago

Donald Trump ha ricevuto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago. Durante l’evento, il presidente americano ha chiesto ai giornalisti se conoscessero Netanyahu, sottolineando l’importanza della visita. L’incontro tra i due leader si inserisce nel contesto delle relazioni internazionali e delle dinamiche politiche tra Stati Uniti e Israele, segnando un momento di attenzione condivisa sulle questioni di interesse comune.

"Conoscete quest'uomo?", ha domandato ai giornalisti il presidente americano, Donald Trump, mentre accoglieva il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sulle stesse scale s.

