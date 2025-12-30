Truffe ed errori così sprechiamo i fondi di coesione anche se sempre meno
Le truffe e gli errori rappresentano ancora una delle principali cause di spreco dei fondi di coesione europei. Questi finanziamenti, destinati a sostenere lo sviluppo delle regioni più svantaggiate dei Paesi membri, vengono compromessi da pratiche scorrette. Nonostante gli sforzi per ridurre tali fenomeni, ancora oggi parte delle risorse non raggiunge gli obiettivi prefissati, limitando l’efficacia degli interventi a favore della coesione territoriale.
I fondi europei vengono concessi ai Paesi membri per finanziare progetti che sostengano lo sviluppo soprattutto delle loro regioni più povere. Ma spesso vengono spesi male o in maniera irregolare, e per questo devono essere restituiti. Alcune volte finiscono addirittura in tasche di truffatori. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Diritto allo studio, Barcaioli: "Sempre meno fondi alle borse di studio, così l'Università diventa un privilegio"
Leggi anche: Fondi di coesione, il Sud ha ricevuto meno della metà dei miliardi cui aveva diritto: i dati sono agghiaccianti
Quanto ne sai davvero di finanza personale Prima di chiudere l’anno, metti alla prova quello che hai imparato con il quiz speciale di “Pillole di Finanza”. Previdenza, investimenti, costi, errori comuni, truffe: tutte le pillole del 2025 in un solo carosello. Risp - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.