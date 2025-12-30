Truffe agli anziani arrivano i fondi | il piano del Comune di Salerno

Il Comune di Salerno ha annunciato l’attivazione di fondi dedicati alla prevenzione e al contrasto delle truffe rivolte agli anziani. Questa iniziativa mira a rafforzare le misure di tutela per la fascia più vulnerabile della popolazione, mettendo a disposizione risorse specifiche per sensibilizzare e proteggere gli anziani dai tentativi di raggiro. Un passo importante per garantire un ambiente più sicuro e rispettoso delle esigenze di tutte le età.

Una stretta concreta contro i raggiri ai danni della fascia più fragile della popolazione. Il Comune di Salerno scende in campo sbloccando le risorse destinate alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. Con una determinazione dirigenziale firmata dal Settore Politiche Sociali.

