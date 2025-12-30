truffa sui biglietti della tramvia trovati dispositivi wireless per clonare le carte nelle biglietterie automatiche

A Firenze, il 30 dicembre 2025, sono stati scoperti dispositivi di clonazione delle carte, noti come skimmer, installati in almeno due biglietterie automatiche della tramvia. Questi apparecchi permettono di copiare i dati delle carte di pagamento e rappresentano una potenziale minaccia per la sicurezza degli utenti. La scoperta evidenzia l'importanza di controlli e misure di tutela nelle infrastrutture di trasporto pubblico.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Dispositivi per clonare le carte, i cosiddetti skimmer, in almeno due macchinette automatiche per i biglietti della tramvia. La notizia è stata resa nota dal questore di Firenze, Fausto Lamparelli, nel consueto punto di fine anno sulle attività della polizia fiorentina. Gest, società che gestisce il servizio tram nel capoluogo, fa sapere di aver sporto denuncia e di essersi immediatamente attivata per le necessarie verifiche. Fotocronache Germogli Controlli in corso. L’obiettivo è capire se in giro per Firenze ci sono altri dispositivi manomessi. La squadra guidata dal Responsabile Infrastrutture, Innovazione e sviluppo di Gest Gaetano Zumbo, ha messo sotto analisi gli apparati manomessi, insieme alle forze dell’ordine e ai tecnici dell’azienda fornitrice, per accertare il tipo di truffa messo in atto e trovare una soluzione per arrestarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

