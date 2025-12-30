Truffa del Minnesota | milioni buttati per la finta integrazione

La truffa del Minnesota ha coinvolto miliardi di dollari destinati ad aiuti umanitari e istruzione, finiti in una rete di associazioni fantasma e scuole inesistenti. Fabio Dragoni analizza come fondi pubblici siano stati sottratti e dissipati senza grande attenzione dei media. Un caso che evidenzia le vulnerabilità del sistema di controllo e l'importanza di vigilare sulla gestione delle risorse pubbliche.

Fabio Dragoni ricostruisce il caso Minnesota: miliardi di dollari destinati ad aiuti umanitari e istruzione finiti in una rete di associazioni fantasma, scuole inesistenti e fondi pubblici bruciati nel silenzio dei grandi media.

