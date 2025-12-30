Trovato senza vita a due passi dal depuratore
È stato trovato senza vita a pochi passi dal depuratore di Sant'Arpino Angelo Massaro, 27 anni, originario di Succivo e residente nel comune. La scoperta ha suscitato grande sgomento nella comunità, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di quanto avvenuto.
E' stato ritrovato senza vita a pochi passi dal depuratore di Sant'Arpino Angelo Massaro, 27enne originario di Succivo ma residente a Sant'Arpino.Il corpo è stato trovato da alcuni podisti nell'area campestre nei pressi del parco acquatico ‘Aquadream’ in una traversa in via Salvo d'Acquisto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Morto a 21 anni: trovato senza vita dal padre
Leggi anche: Choc al parco giochi di via Isonzo: Giuseppe Campitelli trovato senza vita, era papà di due figli
Trovato senza vita sabato in casa sul divano: a Natale aveva denunciato la moglie; Carlo Luigi Montalbetti trovato morto in casa: a Natale la moglie era stata denunciata per maltrattamenti; Dario Cipullo trovato morto in un canale vicino Novara, il 16enne era scomparso venerdì dopo una cena con gli amici; Chi erano marito e moglie trovati senza vita in casa a Uggiate con Ronago: il biglietto di scuse e le ipotesi.
Dramma a Grosseto, trovato morto in casa a 55 anni: effettuati i rilievi e disposta l'autopsia - L'esame autoptico dovrà chiarire le circostanze del decesso del 55enne, trovato senza vita nella sua abitazione. notizie.it
Trovato senza vita sul divano di casa a Milano: prima di morire aveva denunciato la moglie - È stata disposta l'autopsia sul corpo di Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano di casa a Milano ... fanpage.it
Choc al parco giochi di via Isonzo: Giuseppe Campitelli trovato senza vita, era papà di due figli - MACERATA Dramma ieri pomeriggio nel parco di via Isonzo dove un uomo di 47 anni, Giuseppe Campitelli, è stato trovato senza vita su una panchina. corriereadriatico.it
L'uomo è stato trovato senza vita sul divano di casa sabato mattina. Le indagini - facebook.com facebook
Trovato senza vita in una cassapanca - Gli aggiornamenti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.