trovato senza vita a due passi dal depuratore

È stato trovato senza vita a pochi passi dal depuratore di Sant'Arpino Angelo Massaro, 27 anni, originario di Succivo e residente nel comune. La scoperta ha suscitato grande sgomento nella comunità, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di quanto avvenuto.

E' stato ritrovato senza vita a pochi passi dal depuratore di Sant'Arpino Angelo Massaro, 27enne originario di Succivo ma residente a Sant'Arpino.Il corpo è stato trovato da alcuni podisti nell'area campestre nei pressi del parco acquatico ‘Aquadream’ in una traversa in via Salvo d'Acquisto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

