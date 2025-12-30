Trovato morto sul divano di casa a Milano si indaga per omicidio | chi era Carlo Luigi Montalbetti
È stato trovato morto sul divano di casa a Milano. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e si sta svolgendo l’autopsia sul corpo del 72enne Carlo Luigi Montalbetti, prevista per lunedì 5 gennaio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze della morte e determinare eventuali responsabilità.
Si terrà lunedì 5 gennaio l'autopsia sul corpo del 72enne. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio come atto dovuto per permettere gli accertamenti.
