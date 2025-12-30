Trovato morto sul divano di casa a Milano si indaga per omicidio | chi era Carlo Luigi Montalbetti

È stato trovato morto sul divano di casa a Milano. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e si sta svolgendo l’autopsia sul corpo del 72enne Carlo Luigi Montalbetti, prevista per lunedì 5 gennaio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze della morte e determinare eventuali responsabilità.

Leggi anche: “Venite, mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano. La telefonata della moglie e i continui litigi

Leggi anche: “Mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano: 4 giorni prima aveva denunciato la moglie per maltrattamenti

