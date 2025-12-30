Trovato morto sul divano di casa a Milano si indaga per omicidio | chi era Carlo Luigi Montalbetti

È stato trovato morto sul divano di casa a Milano. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e si sta svolgendo l’autopsia sul corpo del 72enne Carlo Luigi Montalbetti, prevista per lunedì 5 gennaio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze della morte e determinare eventuali responsabilità.

Anziano trovato morto in casa: mistero sulle cause - Sarà l'autopsia, già disposta dalla Procura, a chiarire come è morto Carlo Luigi Montalbetti, pensionato di 72 anni. msn.com

Anziano trovato morto in casa a Milano, si indaga sulle cause del decesso - Carlo Luigi Montalbetti aveva denunciato la moglie pochi giorni prima, per maltrattamenti. rainews.it

La notizia del pensionato 72enne trovato morto a Milano con segni sul collo. Aveva denunciato la moglie per liti violente. Indaga la Squadra Mobile. - facebook.com facebook

