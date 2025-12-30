Trovato il corpo della triatleta scomparsa in California | Erica Fox uccisa da uno squalo

È stato rinvenuto il corpo di Erica Fox, triatleta di 55 anni scomparsa nelle acque di Lovers Point, vicino a Monterey, California. Dopo giorni di ricerche, le autorità hanno confermato il decesso della donna, che secondo le indagini sarebbe stata vittima di un attacco di squalo durante l’attività in mare. La notizia rappresenta un triste episodio legato alla sicurezza in mare e alla tutela degli sportivi.

Erica Fox ritrovata dopo giorni di ricerche. È stato ritrovato il corpo di Erica Fox, la triatleta californiana di 55 anni scomparsa mentre nuotava nelle acque dell’oceano Pacifico al largo di Lovers Point, nei pressi di Monterey. Il recupero è avvenuto sabato, a circa una settimana dalla sua scomparsa, da parte dei vigili del fuoco della California e delle squadre di soccorso marittimo. Secondo quanto confermato dalle autorità locali, il corpo è stato individuato nelle acque al largo di Davenport Beach, a circa 48 chilometri dal punto in cui la donna era stata vista per l’ultima volta. Il padre, James Fox, ha confermato ufficialmente l’identità della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Trovato il corpo della triatleta scomparsa in California: Erica Fox uccisa da uno squalo Leggi anche: La triatleta Erica Fox uccisa da uno squalo: non era mai tornata a riva, il corpo trovato dopo giorni di ricerche Leggi anche: La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo in California Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Triatleta dilaniata da uno squalo al largo della California; Trovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox, era scomparsa una settimana fa: Dilaniata da uno squalo; Corpo di una triatleta femminile trovato dopo il sospetto attacco di uno squalo al largo della costa della California; Resti di un triatleta scomparso trovati a Santa Cruz dopo che uno squalo era stato avvistato con un corpo umano in bocca. Tragedia negli Stati Uniti: triatleta americana dilaniata da uno squalo in California - I vigili del fuoco locali hanno trovato il corpo di Erica Fox su una spiaggia a nord- corrieredellosport.it

