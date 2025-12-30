Trovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox era scomparsa una settimana fa | Dilaniata da uno squalo
I resti della triatleta Erica Fox, scomparsa una settimana fa durante una nuotata nell'oceano vicino a Santa Cruz, sono stati trovati sulla spiaggia a nord-ovest della città. La 55enne è stata identificata dopo il ritrovamento dei suoi resti, che sembrano essere stati vittima di un attacco da parte di uno squalo. La vicenda sta suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale.
Sono stati ritrovati su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz, in California, i resti di Erica Fox, 55enne triatleta scomparsa il 21 dicembre scorso dopo aver fatto una nuotata nell'Oceano insieme ad un gruppo di persone. Sarebbe stata uccisa da uno squalo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Trovati i resti del jet scomparso dai radar in Turchia: “A bordo c’era il Capo di Stato Maggiore libico”
Leggi anche: Biologo morso in testa da uno squalo delle Galapagos: “È come essere investito da un’auto”
Trovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox, era scomparsa una settimana fa: Dilaniata da uno squalo; Usa, triatleta uccisa da uno squalo al largo della California.
Trovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox, era scomparsa una settimana fa: “Dilaniata da uno squalo” - ovest di Santa Cruz, in California, i resti di Erica Fox, 55enne triatleta scomparsa il 21 dicembre scorso ... fanpage.it
Triatleta dilaniata da uno squalo al largo della California - Erika Fox faceva parte di un gruppo di oltre una decina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, il 21 dicembre, ma non è mai tornata a riva ... msn.com
URGENTE URGENTE In questo momento sono stati trovati questi due cani a Vadino, in spiaggia, vicino alla Lega Navale. Sono giocherelloni, senza collare nè altro. Le persone che li hanno trovati hanno chiamato Ambulanza Veterinaria, ma hanno riferi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.