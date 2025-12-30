Trovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox era scomparsa una settimana fa | Dilaniata da uno squalo

I resti della triatleta Erica Fox, scomparsa una settimana fa durante una nuotata nell'oceano vicino a Santa Cruz, sono stati trovati sulla spiaggia a nord-ovest della città. La 55enne è stata identificata dopo il ritrovamento dei suoi resti, che sembrano essere stati vittima di un attacco da parte di uno squalo. La vicenda sta suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Triatleta dilaniata da uno squalo al largo della California - Erika Fox faceva parte di un gruppo di oltre una decina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, il 21 dicembre, ma non è mai tornata a riva ... msn.com

