Trovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox era scomparsa una settimana fa | Dilaniata da uno squalo

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I resti della triatleta Erica Fox, scomparsa una settimana fa durante una nuotata nell'oceano vicino a Santa Cruz, sono stati trovati sulla spiaggia a nord-ovest della città. La 55enne è stata identificata dopo il ritrovamento dei suoi resti, che sembrano essere stati vittima di un attacco da parte di uno squalo. La vicenda sta suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Sono stati ritrovati su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz, in California, i resti di Erica Fox, 55enne triatleta scomparsa il 21 dicembre scorso dopo aver fatto una nuotata nell'Oceano insieme ad un gruppo di persone. Sarebbe stata uccisa da uno squalo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Trovati i resti del jet scomparso dai radar in Turchia: “A bordo c’era il Capo di Stato Maggiore libico”

Leggi anche: Biologo morso in testa da uno squalo delle Galapagos: “È come essere investito da un’auto”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox, era scomparsa una settimana fa: Dilaniata da uno squalo; Usa, triatleta uccisa da uno squalo al largo della California.

trovati spiaggia resti triatletaTrovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox, era scomparsa una settimana fa: “Dilaniata da uno squalo” - ovest di Santa Cruz, in California, i resti di Erica Fox, 55enne triatleta scomparsa il 21 dicembre scorso ... fanpage.it

trovati spiaggia resti triatletaTriatleta dilaniata da uno squalo al largo della California - Erika Fox faceva parte di un gruppo di oltre una decina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, il 21 dicembre, ma non è mai tornata a riva ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.