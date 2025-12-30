Trovata morta in casa E’ stata la madre a fare la scoperta | Una ragazza di cuore

Una giovane donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione, a seguito di una scoperta fatta dalla madre. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra familiari e vicini, mentre la città si risveglia lentamente, con poche auto in circolazione in questa mattina di fine anno. Le circostanze sono al momento ancora da chiarire, e le autorità stanno conducendo le indagini necessarie.

di Laura Valdesi Urla di disperazione che spezzano una mattina sonnolenta. Poche auto in giro, la città si muove a scartamento ridotto, come sempre prima di accogliere il nuovo anno. Grida che raccontano di aver udito alcune famiglie che vivono nella case popolari di via Bernardo Tolomei. Palazzine a mattoncini, ben tenute. Tanti erano a lavoro, molti ancora dormivano. Chi è più avanti con gli anni non si è proprio accorto della tragedia nella casa quasi in fondo al porticato dove viveva ormai da diversi mesi Luna Falchi. Aveva compiuto 26 anni il 25 ottobre scorso, diplomata all'Istituto Caselli e adesso lavorava in un locale della città.

