Trotto gran finale del 2025 a Vinovo | 14 cavalli a caccia della Maratonina d' Inverno
Il 31 dicembre 2025, l’Ippodromo di Vinovo chiuderà l’anno con il tradizionale convegno di trotto. Quattordici cavalli si contenderanno la Maratonina d’Inverno, offrendo agli appassionati un evento di fine anno nel rispetto della consolidata tradizione. Un’occasione per vivere un pomeriggio di sport e passione, conclusivo di un anno ricco di appuntamenti e emozioni nel mondo dell’ippica torinese.
Il 2025 dell’Ippodromo di Vinovo non poteva che concludersi con il botto. Mercoledì 31 dicembre, come da consolidata e piacevole tradizione, le piste torinesi ospiteranno l'ultimo convegno dell'anno: un pomeriggio dedicato agli appassionati del trotto che vorranno salutare l'anno vecchio a suon. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
