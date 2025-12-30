Trotta Bus | tredicesima non pagata dipendenti pronti ad adire a vie legali

I sindacati del settore trasporto pubblico locale hanno espresso preoccupazione riguardo alla mancata corresponsione della tredicesima da parte di Trotta Bus. Alcuni dipendenti si preparano ad adottare azioni legali, evidenziando tensioni e insoddisfazione all’interno della società. La vertenza evidenzia le difficoltà economiche e le conseguenze per i lavoratori coinvolti, sottolineando la necessità di un chiarimento tempestivo e di un confronto costruttivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto La presa di posizione dei Sindacati del comparto trasporto pubblico locale sulla vertenza Trotta Bus comunque non sembra aver soddisfatto almeno una parte dei lavoratori. Alcuni di loro infatti ritengono insoddisfacente ed inefficace l’azione dei Sindacati al punto che avrebbero pensato di interpellare un avvocato esperto in diritto del lavoro al fine di ottenere la tutela dei propri interessi in tempi più rapidi e con esiti scontati. In pratica di pensa ad ottenere un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale del lavoro al fine di incassare le competenze dovute ed ancora non corrisposte e cioè la tredicesima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

SOLIDARIETÀ AI DIPENDENTI DELL’AZIENDA TROTTA BUS *Perché l’attenzione ai più deboli ed a chi è vittima delle disuguaglianze non dev’essere mai ad intermittenza come le luminarie. Esprimiamo tutto il nostro disagio nell’ apprendere del mancat - facebook.com facebook