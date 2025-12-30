Tron | Ares | Dal 7 Gennaio 2026 su Disney+

Dal 7 gennaio 2026, Tron: Ares sarà disponibile su Disney+. Questa nuova fase della celebre saga sci-fi, attesa da anni, amplia il racconto ambientato nel mondo digitale, offrendo ai fan un’ulteriore opportunità di esplorare l’universo di Tron. La serie, continuando le vicende dei protagonisti, si inserisce nel catalogo Disney+ con un’attenzione particolare alla narrazione e alla qualità visiva.

Disney ha annunciato l'arrivo su Disney+ di Tron: Ares, il terzo capitolo della saga sci-fi cult, dopo l'uscita cinematografica dell'ottobre 2025. Il film, diretto da Joachim Rønning, vede Jared Leto nel ruolo di Ares, un programma altamente sofisticato inviato dal mondo digitale nel nostro reale per una missione pericolosa – il primo contatto dell'umanità con l'IA. Il lancio su Disney+ è fissato per il 7 gennaio 2026, come uno dei primi eventi top del 2026 sulla piattaforma di casa Disney.

