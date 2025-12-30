TRON | Ares arriva su Disney Plus ecco la data di uscita

Il 7 gennaio, Disney+ aggiungerà TRON: Ares al suo catalogo, portando il terzo capitolo della saga nel mondo dello streaming. Questo nuovo episodio prosegue la narrazione ambientata nel Grid, offrendo ai fan e agli appassionati un’opportunità di seguire le avventure dei personaggi in un contesto futuristico e coinvolgente. L’arrivo di TRON: Ares rappresenta un momento importante per gli amanti del genere e della serie.

Il nuovo anno segna il ritorno nel Grid con l'arrivo su Disney+ di TRON: Ares, il terzo capitolo della saga targata Disney in streaming dal 7 gennaio. Diretto da Joachim Rønning, TRON: Ares invita il pubblico a vivere un nuovo mondo sorprendente e uno spettacolo ad alta velocità. L'azione mozzafiato trasporta il pubblico in uno scontro ad alto rischio tra l'intelligenza artificiale e l'umanità, alimentato da effetti visivi all'avanguardia e da un'elettrizzante colonna sonora originale dei Nine Inch Nails. Espandendo la serie originale di film TRON e TRON: Legacy, TRON: Ares è "un film frenetico ed emozionante che si lancia a tutta velocità e non rallenta mai" (Jonathan Sim, Coming Soon).

