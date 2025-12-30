La Manovra approvata dalla Camera rappresenta la continuazione delle scelte economiche del governo Meloni, caratterizzate da austerità e rigore. Pur mantenendo i conti in ordine, questa politica si distingue per l'assenza di misure volte a stimolare la crescita. L’eredità del 2025 evidenzia un approccio di stabilità finanziaria, lasciando in secondo piano interventi di sviluppo e rilancio dell’economia nazionale.

La Manovra, la quarta del governo Meloni, che ieri è stata approvata definitivamente dalla Camera, è emblematica della politica economica delle destre. Una politica che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dice essere improntata alla prudenza ma che noi preferiamo chiamarla Austerity. Ossequiosa del rigore di Bruxelles, con l’obiettivo di portare l’Italia fuori dalla procedura per deficit eccessivo per avere maggiori margini per le spese in difesa (leggi riarmo), ha impatto zero sulla crescita. Positiva nell’ottica dello spread e delle pacche sulle spalle delle agenzie di rating, ha effetti nulli sulla vita di lavoratori – specie quelli a basso reddito – e pensionati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Trionfano l'austerity e il rigore, conti in ordine ma zero crescita: l'eredità del 2025

