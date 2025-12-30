trent alexander arnold legato allo shock del ritorno in premier league

Trent Alexander-Arnold, noto per le sue doti nel ruolo di terzino, ha recentemente vissuto un trasferimento importante alla Premier League. Tuttavia, il suo ritorno in Inghilterra non ha rispecchiato le aspettative iniziali. Questa fase rappresenta un momento di riflessione e analisi per il giocatore e il club, segnando un punto di svolta nel suo percorso professionale.

Breaking: Il tanto atteso trasferimento da sogno di Trent Alexander-Arnold al Santiago Bernabéu non ha seguito del tutto il copione dal suo arrivo di alto profilo nella capitale spagnola. Essendosi unito ai Los Blancos come agente libero in modo piuttosto controverso, e avendo bruciato ponti con i tifosi del Liverpool nel farlo, ci si aspettava che Trent Alexander-Arnold ereditasse senza problemi il trono di terzino destro. Tuttavia, l’inizio difficile della Spagna ha già suscitato voci di un rapido e sorprendente ritorno nel calcio inglese. Trent Alexander-Arnold si è unito ai migliori club della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Colpo del Real Madrid: è ufficiale l'ingaggio di Trent Alexander-Arnold dal Liverpool - Arnold è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid e sarà a disposizione di Xabi Alonso per il Mondiale per Club. tuttomercatoweb.com

Dall'Inghilterra: a giugno Alexander-Arnold lascerà il Liverpool per il Real - L’indiscrezione arriva da Talk Sports, media inglese sicuro del prossimo divorzio del terzino dal Liverpool, la squadra in cui è cresciuto. gazzetta.it

Alexander-Arnold al Real Madrid, operazione definita per giugno: le cifre e tutti i dettagli - Il terzino inglese, in scadenza di contratto con il Liverpool, ha già un accordo con la Casa Blanca: le cifre e tutti i dettagli. fanpage.it

Dani Carvajal yana ci gaba da yin atisaye shi kaai, kuma yana oarin ganin an saka shi cikin tawagar da za ta fafata a gasar cin kofin Spanish Super Cup. Har yanzu Militão da Trent Alexander-Arnold ba bu ranar dawowar su cikin tawagar kungiyar ta Real - facebook.com facebook