Trenord a gennaio in arrivo un nuovo sciopero | treni a rischio per 23 ore

A gennaio, Trenord ha annunciato uno sciopero di 23 ore, che potrebbe influire sui servizi ferroviari nella zona di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. I pendolari sono invitati a verificare gli orari e le eventuali variazioni, considerando possibili disagi durante questa giornata. Restare informati è importante per pianificare al meglio gli spostamenti.

Nuovo anno in arrivo, nuovo sciopero dei treni in programma, che potrebbe provocare disagi ai pendolari novaresi e del Vco.L'agitazione del personale di Trenord, proclamata dal sindacato Orsa Ferrovie, è infatti in programma subito dopo le feste, nella giornata di lunedì 12 gennaio 2026.

