treno per milano mai puntuale da giorni

Dal 14 dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario, il treno delle 6:42 da Piacenza a Milano ha registrato ripetuti ritardi. La puntualità di questa tratta è stata compromessa da diversi giorni, causando disagi ai pendolari. Analizzare le cause di questa situazione può contribuire a trovare soluzioni efficaci per migliorare la qualità del servizio ferroviario.

"Dal 14 dicembre, quando è entrato in vigore il nuovo orario, il treno delle 6,42 che da Piacenza raggiunge Milano non è mai arrivato in orario". Il coordinamento provinciale pendolari è inferocito, ogni giorno il convoglio che dovrebbe arrivare nel capoluogo lombardo alle 8,39 accumula almeno mezz’ora di ritardo. "Gli studenti delle scuole arrivano in classe oltre l’orario di inizio – hanno aggiunto i pendolari – e si viaggia malissimo. Il “Donizzetti“ è a capienza quasi dimezzata rispetto al “Caravaggio“ che c’era prima. Alcune persone sono in piedi già a Bressana. Al ritorno poi il regionale 10477 per Stradella spesso è un carro bestiame". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

