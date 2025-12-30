Treni speciali per Capodanno Aricò | Così si potrà far festa fino a tarda notte e poi tornare a casa in sicurezza

Per garantire un rientro sicuro a chi festeggia a Palermo, Trenitalia ha organizzato due treni straordinari nella notte di Capodanno, con partenza alle 2 da Palermo Centrale. Questa iniziativa permette di godersi i festeggiamenti fino a tarda notte, con un servizio affidabile che favorisce un ritorno in sicurezza. Un’opportunità per celebrare senza preoccupazioni, rispettando le esigenze di mobilità durante le festività.

Rientro in sicurezza a Capodanno per chi festeggerà fino a tarda notte a Palermo. La Regione Siciliana, attraverso Regionale di Trenitalia, ha previsto due treni straordinari nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio con partenza da Palermo Centrale alle 2.30 in direzione Cefalù (R 6490). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

