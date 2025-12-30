Treni Eurostar sospesi tra Londra Parigi Amsterdam e Bruxelles | bloccati un centinaio di passeggeri

Eurostar ha temporaneamente sospeso i servizi tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles, lasciando circa un centinaio di passeggeri in attesa presso la stazione di St Pancras a Londra. La misura si è resa necessaria a causa di problemi operativi, causando disagi ai viaggiatori coinvolti. Restano in corso aggiornamenti sulle riprese dei servizi e sulle procedure di assistenza.

