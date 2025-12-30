Tre lanciarazzi pronti all’uso in arsenale dei Casalesi rinvenuto sotto terra

Nell’ambito di un’operazione di polizia a Castel Volturno, sono stati sequestrati tre lanciarazzi anticarro trovati nascosti nel terreno. L’arsenale, presumibilmente appartenente al clan dei Casalesi, è stato individuato e messo sotto sequestro dalla Polizia di Stato. Il ritrovamento rappresenta un importante intervento contro il patrimonio illecito e le attività criminali della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’erano anche tre lanciarazzi anticarro pronti all’uso nell’arsenale, probabilmente riconducibile al clan dei Casalesi, ritrovato e sequestrato dalla Polizia di Stato a Castel Volturno (Caserta). Le armi erano sotterrate in un terreno di proprietà del Demanio Statale al confine con il comune napoletano di Giugliano in Campania. Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Caserta ad individuare, tramite anche attività di intelligence sul territorio, il luogo preciso dove erano nascoste le armi. Sul posto è giunto anche un escavatore, quindi con l’aiuto di sofisticati metal detector in uso alla Polizia di Stato gli scavi hanno portato al rinvenimento dell’arsenale, composto, oltre che dai lanciarazzi, anche da una mitraglietta, quattro fucili d’assalto, una carabina di precisione, un fucile a pompa e otto pistole, sia revolver che semiautomatiche, tutte pronte al fuoco, e circa 600 cartucce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

