Tre colpi nella notte contro i bancomat fra la Versilia e la Valdinievole

Nella notte tra Versilia e Valdinievole si sono verificati tre furti di bancomat, con esplosioni e interventi delle forze dell'ordine. Gli episodi, avvenuti in rapida successione, hanno coinvolto diverse località, creando sconcerto tra i cittadini e le autorità locali. La dinamica degli attacchi e le indagini in corso mirano a chiarire i dettagli di questi episodi criminosi.

VIAREGGIO – Una notte di esplosioni e sirene ha scosso il confine tra la costa e l’entroterra toscano, dove una banda di specialisti dei bancomat ha messo a segno una serie di assalti coordinati tra la Versilia e la Valdinievole. Il commando, entrato in azione tra le 2,30 e le 3,30 del mattino, ha utilizzato la tecnica della “marmotta” — l’inserimento di un congegno esplosivo nella fessura dello sportello — colpendo tre diversi istituti di credito in una manciata di chilometri. Il primo boato è stato avvertito a Bozzano, nel comune di Massarosa, dove i malviventi hanno sventrato lo sportello della filiale della Cassa di Risparmio di Lucca–Banco Bpm situata lungo la via Sarzanese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Assalto ai bancomat, tre colpi nella notte: bottino da quantificare Leggi anche: Tre boati nella notte: assalto al bancomat Bpm di Cascina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tre bancomat saltati in due giorni (Soiano, Manerba, Travagliato): l'ipotesi di una sola banda in azione; Heat e Clippers vincono in trasferta, cade Detroit; Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: banda di ladri fa saltare il bancomat; Ladri scatenati, tre colpi a segno in un giorno: Jesi assediata, i residenti nel terrore. Auto rubate usate come ariete: tre furti nella notte tra Roma e i Castelli - È su questo dettaglio che si concentrano le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire la raff ... msn.com

