Travolto in bici da un' auto | uomo gravissimo al Civile di Brescia

Un uomo di 76 anni, residente a Sermide (Mn), è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in bici da un'auto nel primo pomeriggio di lunedì. Attualmente, le condizioni del paziente sono considerate critiche e la speranza di un suo miglioramento dipende dalle prossime ore. Il caso è sotto osservazione presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Civile di Brescia.

La speranza è appesa alle prossime ore, ma il quadro clinico resta estremamente delicato. Sono infatti ancora critiche le condizioni del 76enne residente a Sermide (Mn) rimasto coinvolto in un serio incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì, mentre – nel suo paesino – stava percorrendo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

