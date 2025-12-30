Travolto da un cassone agricolo durante la manovra di aggancio Paura per un cinquantenne

30 dic 2025

Un cinquantenne è rimasto coinvolto in un incidente agricolo nel primo pomeriggio di ieri a Canapale, nella zona di via del Romito e Serpe. Durante la manovra di aggancio di un cassone agricolo, l’uomo è stato travolto, generando preoccupazione per le sue condizioni. L’episodio si è verificato in un contesto di lavoro rurale, evidenziando i rischi legati alle attività agricole e l’importanza di rispettare le procedure di sicurezza.

Drammatico infortunio nel primo pomeriggio di ieri in un’attività agricola che si trova a Canapale, nella zona di via del Romito e Serpe. Qui un uomo di 52 anni è rimasto seriamente ferito e le sue condizioni hanno reso necessario l’immediato trasferimento al policlinico di Careggi. L’allarme al 118 è scattato poco prima delle 15 di ieri. Da quanto è stato possibile capire, e in attesa degli esiti degli accertamenti svolti dai Vigili del fuoco e dalla Medicina del lavoro, che chiariranno la dinamica con esattezza, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa e al volto da un cassone che si sarebbe spostato all’improvviso mentre stava cercando di agganciarlo a una macchina agricola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

