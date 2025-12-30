Un cinquantenne è rimasto coinvolto in un incidente agricolo nel primo pomeriggio di ieri a Canapale, nella zona di via del Romito e Serpe. Durante la manovra di aggancio di un cassone agricolo, l’uomo è stato travolto, generando preoccupazione per le sue condizioni. L’episodio si è verificato in un contesto di lavoro rurale, evidenziando i rischi legati alle attività agricole e l’importanza di rispettare le procedure di sicurezza.

Drammatico infortunio nel primo pomeriggio di ieri in un’attività agricola che si trova a Canapale, nella zona di via del Romito e Serpe. Qui un uomo di 52 anni è rimasto seriamente ferito e le sue condizioni hanno reso necessario l’immediato trasferimento al policlinico di Careggi. L’allarme al 118 è scattato poco prima delle 15 di ieri. Da quanto è stato possibile capire, e in attesa degli esiti degli accertamenti svolti dai Vigili del fuoco e dalla Medicina del lavoro, che chiariranno la dinamica con esattezza, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa e al volto da un cassone che si sarebbe spostato all’improvviso mentre stava cercando di agganciarlo a una macchina agricola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto da un cassone agricolo durante la manovra di aggancio. Paura per un cinquantenne

Leggi anche: Bracciante agricolo muore nelle campagne di Licata travolto da un autocarro

Leggi anche: Tragedia sul lavoro a Licata, bracciante agricolo perde la vita travolto da un autocarro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Travolto da un cassone agricolo durante la manovra di aggancio. Paura per un cinquantenne.

Un uomo di nazionalità indiana è morto ieri sera lungo la strada statale Pontina, nel territorio di Sabaudia, dopo essere stato travolto da un furgone cassonato mentre procedeva in bicicletta all’altezza del km 91,400, in prossimità della rotatoria di raccordo c - facebook.com facebook