Angelika Hutter, responsabile di un incidente stradale che ha causato la morte di tre persone un anno e mezzo fa, è attualmente ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata investita da un’auto. La vicenda riporta l’attenzione sulla gravità degli incidenti stradali e sulle conseguenze che ne derivano, sottolineando l’importanza della prudenza alla guida e della responsabilità sulle strade.

La donna che un anno e mezzo fa causò una strage stradale uccidendo tre persone è ora ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata a sua volta investita da un’automobile. Angelika Hutter, designer tedesca di 34 anni, si trova dal 29 dicembre nella terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento a Verona. I medici la tengono sotto osservazione continua perché le sue condizioni sono critiche e la prognosi rimane riservata. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio verso le 16 nel centro di Ronco all’Adige, un comune della provincia di Verona. La Hutter camminava lungo via Saletto, un tratto molto trafficato della Provinciale 19, quando è stata colpita da un SUV Volvo guidato da un automobilista di 77 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Travolse e uccise una famiglia, ora Angelika Hutter è stata investita e lotta tra la vita e la morte

