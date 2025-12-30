Travolse e uccise una famiglia a Santo Stefano di Cadore Angelika Hutter investita da un' auto
Una donna tedesca di 34 anni, ricoverata in una struttura riabilitativa per autori di reati con disturbi psichici, è stata coinvolta in un grave incidente a Santo Stefano di Cadore. Travolse una famiglia, causando la morte di alcune persone, e attualmente si trova in condizioni critiche. L’incidente solleva questioni sulla gestione dei pazienti con problematiche psichiche e sulla sicurezza delle strutture dedicate.
