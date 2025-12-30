Trasporto sociale | il Comune prepara un servizio navetta per i cittadini più fragili

Il Comune di Lecce ha avviato un progetto sperimentale di trasporto sociale dedicato alle persone anziane non autosufficienti e ai cittadini con disabilità. Il servizio, rivolto a facilitare gli spostamenti verso strutture sanitarie, riabilitative e altri luoghi di cura, mira a migliorare l’accessibilità e il supporto alle fasce più fragili della popolazione. La sperimentazione rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione sociale e assistenza territoriale.

