Trasporto sociale | il Comune prepara un servizio navetta per i cittadini più fragili
Il Comune di Lecce ha avviato un progetto sperimentale di trasporto sociale dedicato alle persone anziane non autosufficienti e ai cittadini con disabilità. Il servizio, rivolto a facilitare gli spostamenti verso strutture sanitarie, riabilitative e altri luoghi di cura, mira a migliorare l’accessibilità e il supporto alle fasce più fragili della popolazione. La sperimentazione rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione sociale e assistenza territoriale.
LECCE – Il Comune di Lecce garantirà, in via sperimentale, un servizio di trasporto sociale alle persone anziane non autosufficienti e, in genere, ai cittadini con disabilità che hanno bisogno di essere accompagnati in strutture sanitarie, riabilitative e luoghi di cura e di inclusione sociale.La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
