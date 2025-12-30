Trasporto pubblico a Faenza anche nel 2026 i bus saranno gratuiti in centro

Il Comune di Faenza ha annunciato che anche nel 2026 il servizio di trasporto pubblico nel centro urbano sarà gratuito. Questa iniziativa, già in atto, mira a favorire la mobilità sostenibile e a rendere più accessibile il trasporto per i cittadini. La gratuità dei bus rappresenta un’opportunità per migliorare la qualità della vita urbana, promuovendo un uso più consapevole dei mezzi pubblici.

Anche per il 2026 il Comune di Faenza conferma la gratuità del trasporto pubblico locale nell'area urbana. La misura, già adottata negli anni passati, viene rinnovata in accordo con Amr e con i gestori del servizio Start Romagna, Coop Trasporti Riolo e Coerbus.

Faenza, bus gratuiti anche nel 2026: "I passeggeri? Moltiplicati" - Compirà fra poche settimane i due anni e mezzo di vita la sperimentazione della gratuità dei mezzi pubblici messa in campo dal Comune di Faenza nel 2023: inizialmente prevista come forma di aiuto alla ... ilrestodelcarlino.it

