Trasporto merci | nasce FHP Intermodal società che gestirà 4 terminal dal Foggiano all' Emilia

FHP Intermodal è una nuova società che gestirà quattro terminal intermodali in Italia, tra il Puglia e l'Emilia. Nato dall’integrazione di Lotras e CFI Intermodal, il progetto mira a sviluppare il trasporto merci ferroviario nel paese. Guidata dal Ceo Paolo Cornetto, FHP Intermodal si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento delle infrastrutture logistiche gestite dal gruppo FHP.

FHP Group, società guidata dal Ceo Paolo Cornetto, ha portato a termine il processo di integrazione tra le controllate Lotras e CFI Intermodal, e ha costituito FHP Intermodal, la società che gestirà 4 terminal intermodali in Italia nel settore del trasporto ferroviario a Borgo Incoronata (Puglia).

ANGELO ACCOMANDO Nasce FHP Intermodal: quattro terminal ferroviari a supporto della logistica nazionale - 000 m² di magazzini coperti e una flotta significativa di mezzi per il trasporto. statoquotidiano.it

