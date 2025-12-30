Trasporto e mensa scolastica | tutti saranno chiamati a contribuire

Il Comune di Riva del Po ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione, con l’astensione di Uniti per Riva del Po. Tra le voci in discussione, si segnala il capitolo dedicato a trasporto e mensa scolastica, che richiederà un contributo da parte delle famiglie. Questa decisione mira a garantire servizi efficienti per le scuole, mantenendo un equilibrio tra le risorse disponibili e le esigenze della comunità.

E' stato approvato il bilancio all'unanimità, col solo voto di astensione di Uniti per Riva del Po, il bilancio di previsione del Comune di Riva del Po. Tra le caratteristiche, un aumento di spesa corrente di oltre 300mila euro, in particolare per un forte aumento prezzi dei servizi scolastici "derivanti dalle nuove gare d'appalto che affronteremo con l'anno nuovo (mensa – trasporti ecc..). A fronte di ciò abbiamo previsto una serie di contenimenti di altri costi – spiega la giunta guidata da Daniela Simoni (nella foto) –, prevedendo un lieve aumento delle tariffe scolastiche ". Ma la vera novità riguarda la non esenzione 'totale' della prima fascia Isee.

