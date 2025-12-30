Trasporti come funziona il nuovo biglietto unico per treno e bus

Il nuovo biglietto unico per treno e bus regionali semplifica gli spostamenti quotidiani. Dopo una fase sperimentale iniziata nel 2022 sulla tratta San Daniele-Udine, questa soluzione sarà progressivamente adottata su tutto il territorio regionale. Il sistema permette di utilizzare un solo titolo di viaggio per diverse modalità di trasporto, facilitando la mobilità e rendendo più comodo pianificare gli spostamenti locali.

Un solo titolo di viaggio per autobus e treni regionali. Il biglietto unico arriva solo dopo una prima sperimentazione, in atto dal 2022, sulla tratta San Daniele-Udine, e si diffonderà progressivamente sul territorio regionale quest'anno. Il progetto era già contemplato nel Piano regionale del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

