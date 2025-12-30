Trasportava due tonnellate di fuochi d' artificio senza autorizzazione | denunciato un 60enne a Catania

Un uomo di 60 anni è stato denunciato a Catania per aver trasportato circa 2.000 kg di fuochi d’artificio senza autorizzazione, utilizzando un veicolo non idoneo al trasporto di sostanze pericolose. L’intervento delle autorità ha evitato potenziali rischi legati alla mancanza di documentazione e alle condizioni del trasporto.

Trasportava circa 2.000 chilogrammi di fuochi d’artificio senza alcuna autorizzazione e a bordo di un veicolo non idoneo. È quanto scoperto dalla polizia di Stato a Catania, al termine di un controllo mirato che ha portato alla denuncia di un uomo di 60 anni, catanese, per trasporto illegale di materiale esplodente pericoloso, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

