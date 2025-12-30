Trasportava 2 tonnellate di materiale esplodente senza permessi | denunciato un 60enne a Catania

Un uomo di 60 anni è stato denunciato a Catania per aver trasportato due tonnellate di materiale esplodente senza i necessari permessi. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli rafforzati della Polizia di Stato, che prosegue con attenzione per garantire la sicurezza pubblica. Le attività di vigilanza sono fondamentali per prevenire situazioni di rischio e mantenere l’ordine pubblico.

Controlli rafforzati della Polizia di Stato. Prosegue senza sosta l'attività della Polizia di Stato, impegnata in modo particolare in questo periodo dell'anno nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Nell'ambito di questi controlli, un 60enne catanese è stato denunciato per il trasporto illegale di materiale esplodente, effettuato senza le necessarie autorizzazioni e con un mezzo non idoneo. L'operazione della Questura di Catania. L'intervento è stato condotto dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania e rientra in un piano straordinario di prevenzione attivato su tutto il territorio provinciale in vista delle festività di fine anno, periodo particolarmente delicato per il rischio legato al commercio abusivo di fuochi d'artificio.

