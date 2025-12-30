Tramvia skimmer alle macchinette dei biglietti per clonare i bancomat
Negli ultimi mesi, la polizia di Stato è intervenuta due volte presso le macchinette automatiche per l’acquisto di biglietti, rimuovendo dispositivi skimmer utilizzati per clonare dati di carte di credito e bancomat. Questi interventi evidenziano le minacce legate alla sicurezza dei pagamenti elettronici e la necessità di vigilanza costante sui punti di accesso ai servizi di pagamento.
Nei mesi scorsi la polizia di Stato è intervenuta due volte alle erogatrici di titoli di viaggio - le “macchinette” automatiche per l'acquisto dei biglietti - per la rimozione di due skimmer piazzati per copiare i codici di bancomat o carte di credito. Dispositivi che avevano nel mirino i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
