Ultimo via libera per la linea tranviaria Libertà-Campo di Marte Rovezzano. La giunta comunale ha infatti dato il via libera al progetto definitivo e la modifica alla convenzione con Tram Spa per la realizzazione e il successivo esercizio della linea. Nei prossimi mesi saranno affinati gli ultimi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Tramvia, al via i cantieri della linea T3: 360 milioni di euro e tre anni di lavori \ VIDEO

Leggi anche: Metro, 400.000 euro per i commercianti penalizzati dai cantieri e rinvio per la linea 2: "Lavori nel 2027"

Leggi anche: La nuova linea della tramvia di Firenze, ecco come sarà

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tranvia Togliatti, iniziata la posa dei binari. Patané: Porterà 42mila passeggeri al giorno; Tramvia a Firenze: metà linea già con i binari, a Gavinana ora mesi difficili. Cantieri nei tempi, con il nodo del nuovo ponte; Nuova tranvia Togliatti, al via la posa dei binari; Cantieri, ecco i principali interventi della settimana.

Tramvia, ok definitivo alla linea Libertà - Campo Marte Rovezzano - Rovezzano è previsto un tratto senza pali e catenaria di quasi 1,2 km tra piazza delle Cure e largo Gennarelli, praticamente tra le ... nove.firenze.it