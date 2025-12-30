Tramonto di Capodanno in cupola

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il tramonto di Capodanno dalla cupola della chiesa di San Giuliano. La visita guidata include l’esplorazione della chiesa, delle cantorie e della lanterna, uno dei punti panoramici più suggestivi della città. Con un brindisi finale, potrai accogliere il nuovo anno godendo di un'atmosfera tranquilla e di una vista unica sulla città al calar del sole.

Visita guidata alla chiesa, alle cantorie e alla cupola della Chiesa di San Giuliano con brindisi finale al nuovo anno ammirando il tramonto dalla lanterna, uno dei punti panoramici più affascinanti della città. Appuntamento ore 15.30 all’ingresso della chiesa. Contributo di partecipazione €10.00. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

tramonto di capodanno in cupola

© Cataniatoday.it - Tramonto di Capodanno in cupola

