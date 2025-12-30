Tragico volo dal terrazzo | in elisoccorso al Meyer un bambino di 10 anni

Un bambino di 10 anni è stato trasportato in elisoccorso al Meyer dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via Tortaia, Arezzo. L’incidente è avvenuto questa mattina, suscitando preoccupazione e molta apprensione tra familiari e residenti. Le autorità stanno conducendo le verifiche per comprendere le cause e le circostanze di quanto accaduto.

AREZZO — Ore di angoscia profonda ad Arezzo per le sorti di un bambino di soli 10 anni, precipitato questa mattina (30 dicembre) dal terrazzo della propria abitazione in via Tortaia, nella periferia cittadina. Un volo spaventoso di circa otto metri che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi e il trasporto d’urgenza, in codice rosso, verso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L’incidente si è verificato intorno alle 8 in una palazzina residenziale. Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi della polizia, giunta sul posto per i rilievi, il piccolo si trovava sul balcone di casa quando, probabilmente durante un momento di gioco, si sarebbe arrampicato sulla balaustra perdendo l’equilibrio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Bambino di 10 anni cade in montagna all’Abetone: in elisoccorso al Meyer Leggi anche: Bambino di 3 anni cade da un terrazzo, grave al Meyer Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bimbo di 10 anni precipita dal terrazzo, è grave - Il piccolo sarebbe caduto da un'altezza di circa otto metri mentre giocava. zoom24.it

Tragico volo dal terrazzo. La Procura chiede 15 anni per l’omicidio di Angelina - Questo la pena che la Procura di Roma ha chiesto per Dorin Nemtelea, 42enne moldavo accusato della morte di Angelina Soares De Souza, 46enne brasiliana da anni residente a ... ilrestodelcarlino.it

Cade dal terrazzo di casa, grave un giovane, interviene l’elisoccorso - Intervento dell’elisoccorso che ha accompagnato il ferito al centro traumatologico di Careggi a Firenze. lanazione.it

Tragico incidente sulla SS18 Cilentana: muore un 77enne di Nocera Inferiore Un uomo di 77 anni, originario di Nocera Inferiore, ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, precipitando in una scarpata dopo un volo di diversi metri - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.