Tragico incidente stradale sulla SS18 Cilentana Muore 77enne

Nella serata di fine anno, si è verificato un grave incidente sulla SS18 Cilentana, tra i comuni di Cuccaro Vetere e Futani. Purtroppo, l’incidente ha causato la morte di un uomo di 77 anni, suscitando grande dolore nella comunità locale. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza sulla strada.

Un drammatico ievento ha colpito la comunità locale in occasione della fine dell'anno, a seguito di un grave incidente stradale verificatosi tra i comuni di Cuccaro Vetere e Futani

