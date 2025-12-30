Tragico incidente in A26 autostrada riaperta

Nella notte tra lunedì e martedì, l'autostrada A26 tra Ovada e l'allacciamento con l'A10 è stata chiusa a causa di un incidente che ha coinvolto un pullman, un mezzo pesante e altri veicoli. La tratta è stata riaperta alle 4.15 di martedì 30 dicembre 2025. L'incidente ha causato disagi e si sono verificati danni significativi, ma non sono ancora state rese note tutte le conseguenze e le cause dell'accaduto.

Intorno alle 4.15 di martedì 30 dicembre 2025 sull'autostrada A26 è stato riaperto il tratto compreso tra Ovada e l'allacciamento con l'A10 verso Genova, chiuso dalla serata di lunedì a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 8, che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e due. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tragico incidente in A26, autostrada riaperta Leggi anche: Incidente sull’A26 Genova-Gravellona Toce, riaperta autostrada Leggi anche: Incidente stradale in galleria, camion ribaltato: autostrada bloccata e poi riaperta / FOTO Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tragico incidente in A26, autostrada riaperta; Incidente a Genova, sulla A26 all'altezza di Mele scontro tra un autobus e un camion: 1 morto e 20 feriti; Bus si schianta contro un camion in autostrada: un morto e 20 feriti; Tragico incidente sulla A26 nella notte a Mele: un morto e 20 feriti. Tragico incidente sulla A26 nella notte a Mele: un morto e 20 feriti - Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 ... radiogold.it

Un morto e ventiquattro feriti nell'incidente in A26. Autostrada riaperta alle 4 di notte - L’incidente è avvenuto circa cinque chilometri dopo Masone, all’ingresso della galleria Rianasso, in un tratto dove le carreggiate diminuiscono a una a causa di un cantiere, passando da tre a due ... primocanale.it

Tragico incidente in A26, autostrada riaperta - Drammatico il bilancio dello scontro tra un pullman, un mezzo pesante e due auto con un morto e circa venti feriti ... genovatoday.it

Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada

Tragico incidente a Roma Auto travolge e uccide un uomo di 69 anni - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.