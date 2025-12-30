Tragedia sull’autostrada A26 | un morto e 20 feriti

Nella notte di lunedì 29 dicembre, sull’autostrada A26 si è verificato un grave incidente che ha causato un morto e circa 20 feriti. L’incidente si è verificato nel tratto autostradale interessato, coinvolgendo diversi veicoli. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori dettagli sulla vicenda.

L'incidente nella tarda serata. Un morto e circa 20 feriti: è questo il drammatico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì 29 dicembre lungo l' autostrada A26. Un autobus ha tamponato un camion, coinvolgendo anche tre automobili. Il sinistro si è verificato poco dopo le 21, nel tratto che attraversa il territorio di Mele, in provincia di Genova. La dinamica e la vittima. La vittima è l'autista del bus, deceduto sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Secondo una prima ricostruzione, l'autobus avrebbe urtato il mezzo pesante in un restringimento di carreggiata, colpendo in pieno la parte posteriore del camion.

