Tragedia a Salerno | giovane donna muore dopo la serata a cena con un amico aperta un’inchiesta
Una giovane donna di 30 anni, napoletana, ha perso la vita improvvisamente dopo aver passato una serata con un amico a Salerno. La donna ha accusato un malore mentre era in auto, portando all'apertura di un'inchiesta per chiarire le cause di questa tragica scomparsa. L'episodio ha suscitato grande cordoglio e attenzione nella comunità locale.
La 30enne napoletana ha accusato un malore improvviso in auto. Una serata trascorsa in compagnia si è trasformata in una tragedia improvvisa. Una donna di 30 anni, residente in provincia di Napoli, è morta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre dopo essere giunta in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale “ San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ” di Salerno. Inutili i tentativi dei sanitari: all’arrivo in ospedale la giovane era già priva di vita. La Procura di Salerno ha immediatamente aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso, affidando le indagini alla polizia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
