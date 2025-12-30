Tragedia a Olgiate Molgora | trentenne trovato morto in casa

Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, la comunità di Olgiate Molgora è stata colpita da una triste notizia. Un uomo di 30 anni, di origini marocchine, è stato trovato senza vita nel suo alloggio in via San Zeno. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato grande cordoglio nel paese, ancora in attesa di ulteriori aggiornamenti.

