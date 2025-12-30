Traffico Roma del 30-12-2025 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 30 dicembre 2025, il traffico a Roma risulta generalmente scorrevole, con poche variazioni sulla rete viaria. La città si prepara per i festeggiamenti di San Silvestro, con alcune chiusure e deviazioni programmate nelle zone del Circo Massimo e del centro storico. La gestione della viabilità continuerà nei giorni successivi, con l’attivazione delle ZTL e variazioni nei varchi d’accesso durante il periodo delle festività.

Luceverde Roma Bentrovati traffico regolare scarso sulla rete viaria della capitale la città si prepara per il concerto della notte di San Silvestro concerto in programma al Circo Massimo i primi provvedimenti alla viabilità sulle strade circostanti la grande arena romana scatteranno questa sera domani mattina al via le chiusure e le deviazioni è proprio per San Silvestro è prevista l'attivazione della ZTL del centro e del Tridente dalle 6:30 di mattina ininterrottamente a tutto il primo gennaio il giorno di capodanno giovedì primo gennaio l'apertura del Varco del centro avverrà le 18 mentre il via libera per quello del Tridente ci sarà 20 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

