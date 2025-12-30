Traffico Roma del 30-12-2025 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 30 dicembre 2025, il traffico a Roma presenta diversi disagi. Si registrano code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo verso Roma Tre, a causa di un incidente in corsia di marcia e sorpasso. Rallentamenti anche sulla diramazione per Firenze tra Settebagni e il raccordo. La situazione interessa inoltre l’autostrada A24 e il Raccordo Anulare, con alcune strade chiuse per interventi urgenti. Per aggiornamenti dettagliati, consult

Luceverde Roma trovati incidente sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova e raccordo verso Roma Tre le vetture coinvolte in corsia di marcia e sorpasso rallentamenti per traffico sulla diramazione per Firenze tra Settebagni e raccordo In quest'ultima direzione code a tratti per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e Tor Cervara in direzione Tivoli sul Raccordo Anulare auto in coda in carreggiata esterna tra via Ardeatina e la diramazione Roma Sud auto in fila poi su via Salaria per incidente tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est verso il centro resta chiusa al traffico via delle Fornaci per un intervento urgente da parte della Polizia Municipale tra via Aurelia Antica e via Nuova delle Fornaci per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

