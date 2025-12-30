Traffico Roma del 30-12-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 30 dicembre 2025 alle 16:30 presenta diverse criticità sul Raccordo Anulare e in alcune strade principali. Si registrano rallentamenti tra la Cassia bis e la diramazione per Firenze, così come su via Pontina, via Flaminia e sulla tangenziale est. Rallentamenti anche in zona Trastevere e in prossimità di via Appia a causa di un incidente. Le ZTL del centro e del Tridente sono attive fino al 6 gennaio, con orari estesi nella Z

Luceverde Roma ben trovati sul Raccordo Anulare traffico intenso è rallentato in carreggiata interna tra la Cassia bis è la diramazione per Firenze in esterna si rallenta tra via Pontina ed il bivio per Napoli rallentamenti su via Flaminia in uscita dalla città tra Corso di Francia il raccordo anulare auto in coda sulla tangenziale est tra via delle Valli via Salaria in direzione Olimpico e tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni La polizia locale segnala rallentamenti per incidente su via Appia in prossimità di via Don in direzione del raccordo anulare ricordiamo che le ZTL del centro e del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente video un'estensione della fascia oraria e non vi si può accedere dalle 6:30 alle 20 va per i dettagli di queste altre se potete consultare il sito roma.

