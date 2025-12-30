Traffico Roma del 30-12-2025 ore 14 | 30

Alle ore 14:30 del 30 dicembre 2025, il traffico a Roma appare generalmente scorrevole, con alcune criticità sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama a causa di un incidente. Rallentamenti si registrano anche sulla A1 tra Ponzano e Orte in direzione Firenze. La polizia locale segnala inoltre rallentamenti su Viale Anicio Gallo, all’altezza di Viale Tito Labieno, per un altro incidente. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma trovati traffico scarso sulla rete viaria della capitale al momento maggiori disagi per chi si trova in viaggio sulla A24 dove abbiamo code per incidente tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo code a tratti invece per traffico intenso sulla A1 Roma Firenze tra Ponzano e Orte verso Firenze a cena dalla polizia locale segnala rallentamenti per incidente su Viale Anicio Gallo altezza Viale Tito Labieno per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

