Traffico Roma del 30-12-2025 ore 11 | 30

Situazione del traffico a Roma alle 11:30 del 30 dicembre 2025: si segnalano code sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare tra l’ospedale Sant’Andrea e la Flaminia, a causa di un incidente. Rallentamenti e code si registrano anche sulla tangenziale tra Laurentina e Tuscolana, e sulla A1 tra Roma Nord e Ponzano Romano. Si consiglia di prestare attenzione e consultare il sito Punto Luceverde per aggiornamenti.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati non molte le novità sul Raccordo Anulare permangono coda in carreggiata interna tra l'uscita per l'ospedale Sant'Andrea e la Flaminia in direzione quindi Salaria altri disagi a causa di un incidente avvenuto in carreggiata interna Ci sono code tra la Tiburtina il bivio per la Roma L'Aquila è ancora sul raccordo abbiamo rallentamenti con code a tratti per traffico intenso in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana sulla tangenziale rallentamenti con possibili code a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo per via delle Valli Conca d'Oro in direzione dello Stadio Olimpico la frattempo la polizia locale Ci sentiamo un incidente all'Euro in piazzale dell'Umanesimo all'intersezione con via Nairobi raccomandiamo tutte le attenzioni del caso altro incidente fuori territorio sulla A1 Roma Firenze tra Roma nord e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze Attenzione ci sono incolonnamenti maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito Punto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2025 ore 11:30 Leggi anche: Traffico Roma del 12-11-2025 ore 11:30 Leggi anche: Traffico Roma del 11-12-2025 ore 11:30 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni; Traffico Roma del 30-12-2025 ore 07 | 30; Traffico Roma del 28-12-2025 ore 19 | 30; Traffico Roma del 28-12-2025 ore 11 | 30. Traffico Roma del 30-12-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati non molte le novità sul Raccordo Anulare permangono coda in carreggiata interna tra l'uscita per l'ospedale ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 30-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno ben trovati traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria laziale nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun ... romadailynews.it

Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni - La situazione del traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026 con le previsioni per Capodanno sulle principali strade e autostrade. sicurauto.it

C'era una volta una Roma dove il traffico aveva il suono di un motore bicilindrico e il colore verde e nero dei suoi taxi più iconici. In questa immagine rivediamo un'autentica Fiat 600 Multipla, la "nonna" di tutte le monovolume, che negli anni del boom economi - facebook.com facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.